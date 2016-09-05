Нацбанк намагається заспокоїти валютні гойдалки: сьогодні знову продаватиме долари
10:37, 05 вересня 2016Фінанси
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Регулятор оголосив аукціон з продажу валюти об'ємом до 30 млн дол.
REUTERS
Національний банк України сьогодні, 5 вересня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні.
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Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.
За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на моент відкриття торгів встановилися на рівні 26,62/26,69 грн/дол.
Дані НБУ про середньозважений курс гривні на міжбанку на цей час поки що відсутні.
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