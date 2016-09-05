Міністр фінансів про кредит МВФ: очікуємо позитивного рішення найближчим часом

Україна розраховує на позитивне рішення ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду про виділення Києву чергового кредитного траншу найближчим часом, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

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«Дата (засідання Ради директорів - УНІАН) є, але ми хотіли б, щоб її озвучив все-таки МВФ", - сказав Данилюк. - Всі рішення ухвалює Рада директорів, але я сподіваюся, що рішення буде позитивним. У нас є повне розуміння того, що робити, яку політику реалізовувати. Ми налаштовані на подальшу співпрацю».

При цьому відповідаючи на уточнююче запитання, чи відповідає дійсності повідомлення про те, що засідання Ради директорів МВФ по Україні заплановане на 15 вересня, Данилюк сказав: «Бачите, ви й так знаєте, але все-таки нехай це буде рішення Раді директорів».

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У минулому році Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

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Восени 2015 року Київ мав пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори до місцевих рад, а потім серйозні політичні спори навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співробітництво з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу врегулювати політичне протистояння і вжити ряд термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з Фондом були відновлені лише нарикінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співробітництва, і за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму, який включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що меморандум буде підписано на початку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якої Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Однак меморандум так і не був підписаний, а засідання Ради директорів не відбулося.

Наприкінці серпня міністр фінансів України Олександр Данилюк сказав в інтерв'ю Reuters, що Україна «дуже близька» до отримання третього кредитного траншу від МВФ. При цьому він зазначив, що країна не відчуває гострої необхідності безпосередньо в грошах МВФ, але саме кредит від МВФ дозволить Києву отримати 1 млрд дол. під гарантії уряду США, 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Європейської Союзу, а також кредит Світового банку в обсязі 500 млн дол. на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.

Пізніше глава департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс підкреслив, що сторони максимально зблизили позиції, і засідання Ради директорів в Україні відбудеться у другій половині вересня.