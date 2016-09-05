В Україні продовжує дорожчати валюта: євро побило психологічну позначку в 30 гривень

У понеділок, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,78/26,88 грн/дол.

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Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем на час відкриття торгів знизилася на 19 копійок.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,93/30,03 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4140/0,4160 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,7455 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 18 угод на суму 5,72 млн дол.