Нацбанк сьогодні продав $30 мільйонів за курсом 26,79 за долар

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 5 вересня, продав банкам 30 мільйонів доларів, тобто весь заявлений обсяг валюти.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 57,8 мільйона доларів, а середньозважений курс аукціону - 26,7994 гривні/долар.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 26,60/26,75 гривні/долар.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,7906 гривні/долар, учасники ринку уклали 110 угод на суму 21,13 мільйона доларів.