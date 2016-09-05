НБУ назвав причини зростання дефіциту держбюджету

Зростання дефіциту державного бюджету України до 14,9 млрд грн у липні і 49,9 млрд грн за сім місяців поточного року зумовлено неперерахуванням у казну прибутку Національного банку та приростом відшкодування податку на додану вартість при одночасному зростанні витрат за ключовими соціальним напрямками.

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Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України, у липні доходи держбюджету скоротилися у річному вимірі на 17,5%, зокрема суттєво знизилися неподаткові надходження, включаючи перерахування від НБУ.

В огляді також зазначається, що у липні вперше у поточному році зафіксовано незначне зниження податкових надходжень - на 0,3% у річному вимірі - після компенсації низького відшкодування ПДВ у червні.

Крім цього, знизилися надходження податку на прибуток підприємств у зв'язку зі зміною підходів до адміністрування.

Одночасно зросли витрати по ключовим соціальним напрямами, включаючи витрати на оплату праці та на соціальне забезпечення після збільшення обсягів субсидій населенню для оплати послуг ЖКГ у результаті підвищення тарифів.

Нацбанк зазначив, що основним джерелом фінансування бюджетного дефіциту залишалися випуски облігацій внутрішньої держпозики, від розміщення яких уряд отримав 3,5 млрд грн і 98 млн дол. США у липні, або 25,3 млрд грн і майже 2 млрд дол. США - з початку року.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 15,392 млрд грн.

Дефіцит держбюджету України за цей період становив 49,945 млрд грн, що в 22 рази більше за показник за аналогічний період минулого року на рівні 2,268 млрд грн.