Суд підтвердив правомірність рішення НБУ про ліквідацію "Дельта Банку"

Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність і законність прийнятого Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку".

Як повідомляється на сайті НБУ, фізична особа-клієнт банку звернулося до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправним і скасувати рішення НБУ про ліквідацію банку, а також скасувати відповідне рішення Фонду гарантування вкладів фізосіб про початок процедури ліквідації цього банку.

Окружний суд відмовив фізособі у задоволенні позову, проте клієнт звернувся в апеляційну інстанцію. Розглянувши матеріали справи, Київський апеляційний адміністративний суд вирішив залишити скаргу без задоволення, а постанову суду першої інстанції - без змін.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами "Дельта Банку" грошовими коштами на суму понад 4,5 мільярда гривень. Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку засобами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.