Міжнародні резерви України перевищили $14,1 мільярда

Міжнародні резерви України в серпні 2016 року, за попередніми даними, зросли на 0,15%, або на 21 мільйон доларів - до 14,103 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, обсяг резервів зростає четвертий місяць поспіль, і за останні 12 місяців резерви зросли на 12%.

При цьому НБУ зазначив, що ці надходження компенсовані низкою факторів.

По-перше, в серпні після тривалого періоду купівлі іноземної валюти Національний банк провів лише один аукціон з купівлі іноземної валюти через відсутність її надлишкової пропозиції і відновив проведення аукціонів з її продажу з метою згладжування надмірної волатильності курсу гривні в останні тижні місяця. Як наслідок, чистий продаж валюти Національним банком за минулий місяць склала 13,4 мільйона доларів США.

По-друге, 305,8 мільйона доларів США спрямовані на платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті. По-третє, в серпні уряд і Національний банк сплатили обслуговування боргу перед Міжнародним валютним фондом 54,0 мільйона доларів.

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"За результатами місяця обсяг міжнародних резервів України покриває 3,6 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду і Національного банку", - зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви Національного банку України у червні 2016 року зросли на 3,3%, або на 445 мільйонів доларів - до 13,982 мільярда доларів.

В кінці липня Національний банк повідомив про погіршення прогнозу зростання резервів України на кінець 2016 року до 17,2 мільярда доларів з 18,7 мільярда доларів у зв'язку з затримкою траншів від Міжнародного валютного фонду.

2015 року золотовалютні резерви України зросли на 77%, або на 5,767 мільярда доларів, – до 13,3 мільярда доларів.