У Гонтаревої визнали, що не можуть врятувати падаючу гривню без допомоги МВФ

Національний банк України вважає актуальним поточний прогноз по інфляції на рівні 12% на кінець поточного року і 8% на кінець наступного року, незважаючи на поточну волатильність на валютному ринку.

Про це йдеться у коментарі заступника глави НБУ Олега Чурия щодо ситуації на валютному ринку, переданому УНІАН.

Як наголошується в коментарі, забезпечити такий рівень інфляції дозволяють кілька позитивних для валютного ринку факторів, включаючи збільшення надходжень експортної виручки завдяки зростанню цін на сталь і залізну руду, а також від продажу нового врожаю.

"Важливим фактором для ослаблення коливань курсу стане відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, яке ми очікуємо найближчим часом. Це і забезпечить зростання міжнародних резервів, і послабить психологічний тиск на курс гривні", - зазначив Чурий.

Разом з тим, як наголошується в коментарі, на стан валютного ринку найближчим часом можуть вплинути кілька короткострокових факторів. По-перше, на цьому тижні робочий день в Україні 5 вересня збігається зі святковим вихідним днем у США, у зв'язку з чим надходження валютної виручки на рахунки українських банків традиційно скорочуються і спостерігається надлишковий попит на валюту. По-друге, на початку вересня, згідно з розробленим графіком, тимчасово зріс попит на валюту для репатріації дивідендів.

"Ці фактори будуть мати нетривалий вплив і не призведуть до волатильності гривні, несумісною з досягнення інфляційних цілей. Національний банк України має намір і надалі проводити при необхідності валютні інтервенції, щоб стримувати волатильність курсу, спричинену тимчасовими факторами, оскільки курс гривні чинить істотний вплив на рівень інфляції", - підкреслюється в коментарі.

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Також Чурий нагадав, що в серпні регулятор відновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку, у тому числі з 31 серпня провів 4 аукціони, в ході яких продав 140 мільйонів доларів США.

"Національний банк має всі можливості для подальшого згладжування коливань завдяки нарощуванню міжнародних резервів протягом останніх п'яти місяців до рівня 14,1 мільярда доларів США", - зазначив Чурий.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 гривні/долар, після того як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 гривні/долар.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 гривні/долар, у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватися, встановившись до 16:00 на рівні 26,80/26,86 гривні/долар, що на 17 копійок нижче рівня відкриття торгів.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до цього часу встановився на рівні 26,7903 гривні/долар, учасники ринку уклали 402 угоди на суму 219,84 мільйона доларів.

Історичний мінімум курсу був зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 гривні/долар.