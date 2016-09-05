Держборг України у липні скоротився до $67 мільярдів

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець липня 2016 року склала 66,995 мільярда доларів, що на 0,2%, або на 125,8 мільйона доларів, що менше показника на початок місяця.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, в гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець липня склала 1,661 трильйона гривень, що на 0,4%, або на 6,892 мільярда гривень, що менше показника на початок місяця.

Згідно з наведеними даними, з початку року, в січні-липні, сума державного і гарантованого державою боргу в доларах зросла на 2,3%, або на 1,490 мільярда доларів, у гривневому еквіваленті – на 5,7%, або на 89,181 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець червня 2016 року склала 67,116 мільярда доларів, що на 2,5%, або на 1,610 мільярда доларів, що більше показника на початок поточного року.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець червня склала 1,668 трильйона гривень, що на 6,1%, або на 95,952 мільярда гривень, що вище показника на початок року.