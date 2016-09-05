Нацбанк продовжує опускати офіційну гривню: 26,78 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2678,7052 (5 вересня – 2663,2976)

100 EUR – 2988,3635 (5 вересня – 2981,0290)

10 RUR – 4,1361 (5 вересня – 4,0434)

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,80/26,86 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,8660/29,9330 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7871 гривні/долар, станом на цю годину укладено 459 угод на суму 300,97 мільйона доларів.