Апеляційний суд залишив під вартою екс-голову правління банку "Михайлівський"

Як повідомили УНІАН у прес-службы столичної прокуратури, сторона захисту, яка подала апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду, наполягала на пом’якшенні запобіжного заходу та зменшенні розміру застави.

Однак суд, заслухавши аргументи прокурора та захисників, у задоволенні апеляційної скарги відмовив, а рішення суду першої інстанції залишив без змін.

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Як повідомлялось, прокуратурою Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління ПАТ «Банк Михайлівський» за фактом розкрадання 870 млн грн банківських коштів та доведення банку до неплатоспроможності. Екс-посадовцю інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ст. 218-1 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня поліція повідомила про затримання ще одного підозрюваного у розкраданні коштів вкладників банку «Михайлівський» - колишнього директора ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн грн.

За даними прокуратури, екс-директор ТОВ підозрюється у пособництві колишнім керівникам ПАТ «Банк «Михайлівський» у розкраданні понад 1,4 млрд грн коштів фінансової установи та вкладників.

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Довідка УНІАН. Національний банк України 23 травня 2016 року повідомив про рішення щодо віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені сумнівні операції з депозитами фізичних осіб. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

За інформацією НБУ, 20 травня голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко повідомив, що залишив посаду, і того ж дня банк заявив, що з технічних причин не працює система «операційний день банку». Отримавши доступ до системи банку пізно ввечері 20 травня, куратор НБУ побачив велику кількість операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб з 1,6 до 2,6 млрд грн.