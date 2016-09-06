У Росії через зубожіння населення прострочення за автокредитами досягло $1,3 мільярда

Падіння доходів росіян спровокувало проблеми з обслуговуванням автокредитів, пишуть "Известия".

На сьогодні кожен десятий автокредит є проблемним зі строком прострочення від 90 днів. Але відбирати кредитні машини банки не поспішають, вважаючи за краще передавати автоборги колекторам. Причому ці борги сильно «помолодшали» останнім часом.

Читайте такожРосіяни загрузли в боргах: прострочення по кредитних картах зростає рекордними темпамиЗгідно з дослідженням компанії «Секвоя кредит консолидейшн», на 1 вересня 2016 року прострочення росіян за автокредитами досягло 82,5 млрд рублів (1 долар - 64 руб.). З початку року показник збільшився на 20%. З 1,4 млн виданих громадянам автокредитів 10% є проблемними, на аналогічну дату минулого року показник дорівнював 7%. Всього, за словами президента «Секвоя» Олени Докучаєвої, прострочено 200 тис. автокредитів з 1,4 млн діючих, і ця цифра враховує всі позики із затримками платежів на термін від одного дня.

Як пояснює президент «Секвоя», основна причина того, що відбувається - падіння реальних доходів росіян (на 4,4% з початку року, за даними Росстата), а також зберігається високий рівень закредитованості (у 2016 році на одного позичальника припадає 1,8 кредиту, в минулому році - 1,7). Ставки по автокредитах залишаються високими, особливо в порівнянні з вартістю автопозик за кордоном. Ставки по автокредитах в США не перевищують 4% річних, у Німеччині - 5,5%, у Франції ставки по позиках на авто становлять 5-7%, в Росії - 7-26% річних.