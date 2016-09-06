Нацбанк сьогодні запустив онлайн-систему для замовлення пам'ятних монет

Як повідомляється на сайті регулятора, використання системи спростить придбання пам'ятних монет нумізматами і дозволить гарантовано отримати їх. Цей ресурс також дозволить ефективніше здійснювати розподіл монет по регіонах України і поповнювати нумізматам власні колекції.

Національний банк України з сьогоднішнього дня, 6 вересня, запровадив у тестовому режимі автоматизовану систему «Оnline замовлення» для замовлення пам'ятних монет фізичними особами.

Читайте такожГройсман запевняє, що для знецінення гривні немає ніяких ринкових підставНацбанк починає прийом онлайн-замовлень з пам'ятної монети «Україна починається з тебе» номіналом 5 гривень з нейзильберу, яка вводиться в обіг з 12 жовтня 2016 року. Надалі регулятор має намір приймати онлайн-замовлення на всі пам'ятні монети, які вводяться в обіг відповідно до плану випуску пам'ятних та інвестиційних монет, сувенірної продукції, при цьому щодо кожної монети буде передбачено певну кількість можливих онлайн-замовлень.

У повідомленні також зазначається, що фізособа зможе замовити монети, заповнивши реєстраційну форму на сайті, після чого на електронну пошту прийде номер замовлення, що свідчить про прийняття цього замовлення до виконання. Купівля монети відбуватиметься у визначеному в замовленні регіональному підрозділі НБУ протягом місяця з дати випуску монети в обіг або з дати отримання цієї монети відповідним підрозділом.

У той же час, Нацбанк залишив за собою право відмовити у виконанні замовлення у разі, якщо обов'язкові дані, введені фізособою, є неповними, неточними або містять помилки.

Також повідомляється, що пілотний проект «Оnline замовлення» буде проходити тестування близько двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні-червні 2016 року реалізував 423 тисячі пам'ятних монет на загальну суму 86,6 млн грн, у тому числі 382 тис. монет з нейзильберу, 36 тис. штук - срібних і близько 5 тис. штук – золотих.

За інформацією НБУ, популярністю користуються тематичні серії «Духовні скарби України», «Видатні особистості України», «Пам'ятки архітектури України», «Спорт», «Східний календар», «Дитячий зодіак», «Флора і фауна», «Українська спадщина».

Національний банк у першому півріччі ввів в обіг 23 пам'ятні монети, з яких 9 срібних, 14 - з нейзильберу. Загальний тираж цих пам'ятних монет досяг понад 396 тис. шт.