Пріоритетом бюджету-2017 має стати забезпечення обороноздатності України – Парубій

Основним завданням бюджету на 2017 рік має стати забезпечення обороноздатності України та соціальний захист громадян.

Про це під час відкриття п'ятої сесії Верховної Ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

"У бюджеті 2017 ми повинні використовувати всі можливості для соціального захисту українців, але також ми повинні пам'ятати, що пріоритетним для бюджету повинен стати питання забезпечення оборони воюючої країни", - сказав Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, найбільший пріоритет бюджету на наступний рік - фінансування армії і безпеки в розмірі не менше 5% ВВП.

Другий за важливістю пріоритет - розвиток доріг та інфраструктури. За розрахунками уряду, обсяг фінансування Дорожнього фонду в 2017 році становитиме не менше 14 мільярдів гривень без урахування коштів міжнародних фінансових організацій.

Також Гройсман заявляв, що окрему увагу уряд приділить підтримки фермерських господарств, виділивши на ці цілі не менше 5,5 мільярда гривень.