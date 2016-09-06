Рада має прийняти як першочерговий закон про спецконфіскацію активів Януковича та його оточення - Порошенко

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду розглянути в числі пріоритетних проект закону про спеціальну конфіскацію активів оточення екс-президента Януковича та передачі конфіскованих коштів до бюджету для подальшого фінансування потреб держави, в першу чергу оборони та безпеки.

Про це Порошенко сказав в ході традиційного звернення до Верховної Ради.

"Каменем спотикання, на жаль, став закон про спецконфіскацію, який є важливим джерелом фінансування оборонного замовлення поточного року. Це наш з вами обов'язок перед державою, і я вкотре закликаю вас проголосувати закон у такій редакції, яка знімає всі ваші страхи", - сказав Порошенко.

Президент закликав депутатів внести до законопроекту ті зміни, які перламентарии вважають потрібними, щоб все-таки прийняти закон, який спрямований на забезпечення фінансування державного оборонного замовлення та інших статей видатків на оборону країни.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 7 липня 2016 року не включила до порядку денного законопроект про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих активів і активів, власник яких не встановлено (№4890).

За включення до порядку денного сесії і прийняття рішення щодо цього законопроекту проголосували лише 172 народних депутатів (при необхідних 226) з 314 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом, зокрема, у Цивільному кодексі України встановлюється, що право власності припиняється у разі стягнення необґрунтованих активів в дохід держави. Визначається, що особа може бути позбавлена права власності на необґрунтовані активи шляхом їх стягнення в дохід держави за рішенням суду.

На думку міністра фінансів Олександра Данилюка, конфіскація у державний бюджет заарештованих коштів режиму Януковича 2016 року не виглядає реалістичною. За словами Данилюка, подібна ситуація негативно впливає на бюджетний процес в Україні.