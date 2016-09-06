Порошенко озвучив завдання Кабміну: перехід від політики затягування поясів до зростання доходів українців

Президент України Петро Порошенко закликав уряд поступово змінювати акценти в економічній політиці і переходити від стратегії макроекономічної стабільності до стратегії економічного зростання.

Про це він сказав в ході звернення до Верховної Ради.

Президент підкреслив, що орієнтиром роботи Кабінету міністрів має стати зростання доходів і добробуту населення.

"Кабінет міністрів на тлі досягнутої макроекономічної стабілізації та відновлення економічного зростання повинен від політики виживання перейти до стратегії розвитку і від макроекономічного оздоровлення - до економічного зростання, від затягування поясів – до стабілізації бюджетів домогосподарств і поступового зростання доходів українців", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір розробити непопулістський механізм підвищення заробітних плат і пенсій, відповідає можливостям економіки.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, завдання уряду - реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував гідну заробітну плату. Також він зазначив, що пенсійна система сьогодні вимагає змін.

На думку Гройсмана, праця українців є недооціненою, у зв'язку з чим державна підтримка має бути спрямована на стимулювання зростання зарплат.