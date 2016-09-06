"Жодних причин занепокоєння", або Хроніки занурення гривні: інфографіка
12:28, 06 вересня 2016Фінанси
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Курс гривні почав стрімко падати з 11 серпня після кількамісячної відносної стабільності на валютному ринку і сьогодні долар впевнено "перевалив" за 26 гривень. Тим часом, що глибше гривня занурюється (а долар зростає), то більше чуємо заспокоєнь від Кабміну та НБУ - мовляв, причин турбуватися немає - все під контролем.
УНІАН вирішив прослідкувати за заявами чиновників і тим, як вони корелюються з курсом.
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