Порошенко визнав, що Україна не може собі дозволити виділити на оборону більше 3% ВВП

Україна не може собі дозволити виділяти більше 3% ВВП на фінансування потреб армії і посилення обороноздатності країни.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у ході традиційного звернення до Верховної Ради.

"Майже 3% ВВП на оборону - це багато порівняно з майже 1%, з яким нехтували уряди ще в середині нульових років. Але цього мало для країни, яка перебуває в стані війни. Більше, на жаль, і це правда, ми собі дозволити не можемо. Військове навантаження на бюджетно-соціальну сферу вже і так критично велике", - сказав президент, додавши: "Армія досі потребує громадянської підтримки і держава вдячна кожному, чия ініціатива посилює обороноздатність країни".

Він також додав, що агресор, проти якого українські військові щодня тримають оборону на Донбасі, за всіма видами ресурсів значно перевищує потенціал української армії.

"Не в рази, а на порядки перевищує. І нічого з цим не можна зробити", - зазначив він.

Порошенко також повідомив, що 2016 року Міністерство оборони може прийняти на озброєння більше двадцяти видів нової зброї.

"Минулого року було прийнято на озброєння близько двох десятків нових видів зброї. Я думаю, що цього року Міноборони прийме ще більше 20. Я підкреслюю - ми тільки на початку процесу військово-технічної модернізації Збройних сил України", - сказав президент.

Він також нагадав, що минулого року Україна експортувала зброї на понад 1,3 мільярда доларів, а в поточного року пакет експортних контрактів вже підписано на понад 1 мільярд доларів.

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"Для освоєння технологій і розвитку промислової бази для виробництва сучасного озброєння також, як і для отримання додаткового фінансового ресурсу, ми експортуємо товари військового призначення в понад 60 країн... Але я підкреслюю, що експортується, не та зброя, яка стоїть на озброєнні української армії, а нові види, які виробляються підприємствами вітчизняного ОПК і які не входять до держоборонзамовлення. Жодний експорт не послаблює оборону країни", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС були збільшені на 21% - до 55,6 мільярда гривень і 40,8 мільярда гривень відповідно.