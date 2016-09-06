Порошенко обіцяє ветувати держбюджет-2017 у разі відсутності коштів на стипендії та навчання в магістратурі

Президент України Петро Порошенко обіцяє заветувати закон про державний бюджет у разі, якщо в ньому не буде достатнього обсягу фінансування сфери освіти, включаючи фінансування стипендій та навчання студентів в магістратурі.

Про це Порошенко сказав в ході традиційного звернення до Верховної Ради.

Порошенко підкреслив, що науковий потенціал України збережений і має розвиватися.

"Я не пропущу бюджет на наступний рік, в якому буде скасування стипендій, скасування державного фінансування навчання в магістратурі та інші експерименти", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України пропонує в наступному році зменшити кількість академічних стипендій, що виплачуються студентам за успішність, і збільшити кількість стипендій, виплачуваних студентам з малозабезпечених сімей.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що сьогодні 70% учнів на бюджет студентів отримують стипендії, які видаються всім, у кого середній бал вище 4.0. А соціальні стипендії для дітей-інвалідів, сиріт та інших пільгових категорій отримують менше 6% студентів.

За підрахунками Мінфіну, якщо академічні стипендії будуть отримувати лише найкращі 10% студентів, то їх середній розмір буде складати 2,5 тисячі гривень, тоді як сьогодні він дорівнює 825 гривень.