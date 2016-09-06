Зростання економіки України в січні-липні становило 0,7% - Мінекономрозвитку

Зростання економіки України в січні-липні цього року зберегло позитивну динаміку і становило 0,7%, при цьому до кінця року тенденція буде продовжена і зростання становитиме близько 1%.

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Про це йдеться в прогнозі Міністерства економіки України, опублікованому на сайті міністерства.

«За розрахунками Мінекономрозвитку, зростання ВВП за підсумками січня-липня становило 0,7%. Разом з тим, до кінця 2016 року ми очікуємо (зростання - УНІАН) 1%, плюс-мінус 0,2%», - йдеться в прогнозі.

У Мінекономрозвитку також відзначили, що в січні-липні мав місце спад темпів зростання промислового виробництва. Так, якщо в січні-червні індекс промвиробництва становив 2%, то в січні-липні він скоротився до 1,7%. При цьому очікування щодо показників промвиробництва за підсумками року залишаються стриманими, оскільки, за розрахунками Мінекономрозвитку, на них впливають відразу кілька факторів. Серед них - збереження торгових обмежень з боку Росії, падіння світових цін на ключові товари українського експорту, загострення ситуації на сході України, посилення інфляції й девальвації національної валюти. Позитивний вплив на промвиробництво матимуть зниження податкового тиску, підтримка приватизації, відновлення співпраці з ключовими кредиторами і подальша дерегуляція економіки.

Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 1,5% при інфляції 15,1%, Світовий банк – зростання ВВП на 1% при інфляції 15%. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2016 року може становити 1% при інфляції до 19%.