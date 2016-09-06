Нацбанк для порятунку гривні продав ще понад $40 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 6 вересня, продав банкам 40,7 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах склав 45,5 мільйона доларів, а середньозважений курс аукціону - 26,8202 гривні/долар.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 26,60/26,75 гривні/долар.

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За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 26,8717 гривні/долар, учасники ринку уклали 210 угод на суму 73,93 мільйона доларів.

Відзначається, що сьогодні Національний банк України мав намір провести валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні.

Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону складе до 50 мільйонів доларів США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.