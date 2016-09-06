Український експорт до Росії скоротився в 5 разів, альтернативою став ринок ЄС - Порошенко

Обсяги українського експорту до Росії за останні роки скоротилися в 5 разів і на поточний момент становлять лише 9% від загального обсягу експорту України.

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Про це сказав президент України Петро Порошенко в ході виступу в парламенті.

При цьому він наголосив, що альтернативою російському ринку став ринок Європейського Союзу. «Частка ЄС у загальному обсязі експорту зросла до 39,2%», - сказав глава держави.

«Росія здійснює, безумовно, і економічну агресію проти нашої держави. На початку десятиліття майже третина українського експорту йшла на російський ринок. Атака Кремля почалася ще до Майдану, і були впроваджені обмеження, які призвели до падіння українського експорту в 2013 році до Російської Федерації на 15%», - сказав президент.

Він також додав, що в 2015 році експорт до РФ впав ще на 50% порівняно з 2014 роком, а за результатами першого півріччя 2016 року він знизився ще на 34%. В цілому за останні роки, за словами президента, частка експорту до Росії впала у 5 разів. «Частка Росії в українському експорті становить тепер лише 9% з тенденцією до подальшого падіння», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торгові обмеження між Україною і Росією було запроваджено в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.

1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів своєю територією. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.