НБУ розширив перелік підстав для відмови у видачі банкам валютних ліцензій

Національний банк України розширив перелік підстав для відмови в наданні банкам та відкликанні валютних ліцензій.

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України №380 "Про внесення змін у деякі нормативно-правові акти Національного банку України".

Згідно з постановою, регулятор має право відмовити банківській установі в наданні генеральної ліцензії в разі застосування до банку заходів впливу або штрафних санкцій при розгляді клопотання банку про надання генеральної ліцензії, визнання Національним банком структури власності банку непрозорою, визнання банку проблемним.

Водночас, Нацбанк з 12 вересня дозволив банкам переоформляти валютні ліцензії без зазначення в них інформації про своє місцезнаходження, а також скасував вимогу щодо одержання нової генеральної ліцензії в разі зміни місцезнаходження банку або небанківської фінансової установи.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 26 грн/дол., після того, як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 грн/дол., у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.