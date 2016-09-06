Українці в серпні продали в 2,3 раза більше валюти, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України в серпні склав 131,9 мільйона доларів, що в 2,5 рази нижче показника чистого продажу за попередній місяць.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, в серпні банки продали готівкову валюту населенню на 105 мільйонів доларів, купили – на 236,9 мільйона доларів.

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Згідно наведених даних, чистий продаж готівкової валюти населенням з початку року склав 2,023 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням України в липні склав 326,4 мільйона доларів, у січні-липні – 1,891 мільярда доларів.

Чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням 2015 року склав 1,55 мільярда доларів.