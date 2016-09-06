Нацбанк вперше з квітня продав валюти більше, ніж купив

Національний банк України у серпні продав валюти на міжбанківському ринку на 13,4 мільйона доларів більше, ніж купив, при цьому попередні 4 місяці – квітень-липень – купівля валюти регулятором перевищувала її продаж.

Як повідомляється на сайті НБУ, в серпні він продав валюти на 30 мільйонів доларів, купив – на 16,6 мільйона доларів.

Згідно з наведеними даними, з початку року, за січень-серпень, чиста купівля валюти регулятором на міжбанку склав 1,447 мільярда доларів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк в липні купив на міжбанківському валютному ринку 257,8 мільйона доларів, у той час як продаж валюти регулятором не проводилася.

Вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 гривні/долар, після того як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 гривні/долар.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні цієї осені, допускаючи девальвацію до 27 гривень/долар, у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Історичний мінімум курсу був зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 гривні/долар.