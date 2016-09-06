З початку року надходження до місцевих бюджетів зросли на 50%

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-серпень поточного року, без урахування трансфертів, становили 92,3 млрд грн, що на 49,6%, або на 30,6 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року (у зіставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних українській владі).

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 8 місяців становили 88,4% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 вересня місцеві бюджети отримали 120,7 млрд грн міжбюджетних трансфертів, що становить 98,3% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 млрд грн.