Кубів: фінансування оборони в 2017 році становитиме близько 120 мільярдів

Загальний обсяг асигнувань на програми оборони і безпеки країни, який закладається в проект державного бюджету на 2017 рік, становитиме близько 120 млрд грн, або 5% ВВП, повідомив журналістам перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

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«Ми говоримо про 5%. Якщо минулого року ми говорили про 113 млрд грн, то цього року це 120 млрд грн», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко під час традиційного звернення до Верховної Ради заявив, що Україна не може собі дозволити виділяти більше 3% ВВП на фінансування потреб армії і посилення обороноздатності країни.

Довідка УНІАН. Згідно з бюджетом України на 2016 рік, фінансування оборонного сектора країни становить понад 110 мільярдів гривень. Зокрема, бюджети Міноборони і МВС були збільшені на 21% - до 55,6 мільярда гривень і 40,8 мільярда гривень відповідно.