У Кабміні кажуть, що повністю виконали "домашнє завдання" для отримання траншу МВФ

Україна виконала умови ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду для отримання третього кредитного траншу за програмою EFF, схваленою у березні минулого року.

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Про це журналістам повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

«Україна повністю виконала «домашнє завдання» на транш, який ми повинні отримати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Торік Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Восени 2015 року Київ мав пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори до місцевих рад, а потім серйозні політичні спори навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпрацю з МВФ було фактично заморожено. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу вирішити політичне протистояння і здійснити ряд термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з фондом були відновлені лише наприкінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму, який включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що меморандум буде підписаний напочатку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якого Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Однак меморандум так і не було підписано, а засідання Ради директорів не відбулося.

Наприкінці серпня міністр фінансів України Олександр Данилюк сказав в інтерв'ю Reuters, що Україна «дуже близька» до отримання третього кредитного траншу від МВФ. При цьому він зазначив, що країна не відчуває гострої потреби безпосередньо в грошах МВФ, але саме кредит від МВФ дозволить Києву отримати 1 млрд дол. під гарантії уряду США, 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу, а також кредит Світового банку в обсязі 500 млн дол. на закупівлю газу для проходження опалювального сезону.

Пізніше голова департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс підкреслив, що сторони максимально зблизили позиції, і засідання Ради директорів в Україні відбудеться у другій половині вересня.