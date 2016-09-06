Держфінмоніторинг: Янукович і його оточення розікрали майже 200 мільярдів гривень

Державна служба фінансового моніторингу України з березня 2014 року по серпень 2016 року в ході розслідування фактів відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і наближеними до нього особами підготувала і направила в правоохоронні органи 461 матеріал.

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Як повідомляється на сайті служби, за цими матеріалами сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 199,4 млрд грн.

Також повідомляється, що Держфінмоніторинг за час проведення розслідувань заблокував на рахунках фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з Януковичем, кошти в еквіваленті 1,52 млрд дол. США.

Крім того, за цей період служба отримала повідомлення фінансових розвідок інших країн про заморожування активів високопосадовців України на загальну суму 107,2 млн дол. США, 15,9 млн євро і 135 млн швейцарських франків у таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди.

Як повідомляв УНІАН, Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. у червні 2014 року.

Колишній на той час прем'єр-міністром України Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак ці кошти досі не повернуто.

Президент України Петро Порошенко під час свого щорічного послання 6 вересня закликав Верховну Раду розглянути в числі пріоритетних проект закону про спеціальну конфіскацію активів оточення екс-президента Януковича та передачу конфіскованих коштів до бюджету для подальшого фінансування потреб держави, насамперед оборони і безпеки.