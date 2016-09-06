Економічна агресія Росії обійшлася Україні в $15 мільярдів – Порошенко

Втрата російського ринку, який тривалий час був ключовим для українських товарів, обійшлася Україні щонайменше в 15 млрд дол., йдеться в щорічному посланні президента України Петра Порошенка до Верховної Ради.

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«Агресивне закриття Росією свого ринку стало для України економічним шоком. Воно обійшлося нам, за деякими підрахунками, щонайменше в 15 млрд дол. Ми втратили десятки, якщо не тисячі робочих місць. І ця економічна агресія - одна з головних причин різкого падіння рівня життя», - йдеться у зверненні.

Раніше Порошенко наголошував, що обсяги українського експорту до Росії за останні роки скоротилися в 5 разів і на поточний момент становлять лише 9% від загального обсягу експорту України. Альтернативою російському ринку став ринок Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року. З 1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів своєю територією. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.