Російська "нафтова заначка" за серпень скоротилася більш ніж на $9 мільярдів

Майже 600 мільярдів рублів (9,26 мільярда доларів) втратили в серпні Резервний фонд Росії і Фонд національного добробуту (ФНБ), повідомляє Прайм з посиланням на Міністерство фінансів РФ.

"Резервний фонд, як зазначає Мінфін, скоротився на 18,4% і склав 32,2 мільярда доларів, втративши тим самим 7,25 мільярда доларів. Це найбільше скорочення Резервного фонду в процентному вираженні за останні півтора року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на фінансування дефіциту федерального бюджету з Резервного фонду було витрачено 6,02 мільярда доларів, і це вже третє запозичення коштів фонду для покриття дефіциту бюджету. 1,23 мільярда доларів було втрачено через негативну переоцінку валютних рахунків.

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Загалом на фінансування бюджетного дефіциту з Резервного фонду за 8 місяців 2016 року було виділено 18,06 мільярда доларів.

"Гроші ФНБ в серпні не витрачалися, але обсяг фонду за місяць скоротився на 2 мільярди доларів (2,5%) і склав 72,8 мільйона доларів. Загалом за перші вісім місяців поточного року дохід від розміщення коштів ФНБ у валюті склав 238 мільйонів доларів, а втрати від курсової переоцінки досягли 7,73 мільярда доларів", - підкреслює видання.

Сумарні втрати двох фондів за серпень склали 9,15 мільярда доларів. На рахунках залишилося менше 108 мільярдів доларів, зазначає роcійське фінансове відомство.