Гривня закрила міжбанк на рівні 26,80 за долар
17:32, 06 вересня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8380/29,9160 грн/євро.
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 26,8485 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 6 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,72/26,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 29,8380/29,9160 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,4110/0,4130 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 26,8485 грн/дол., на цю годину було укладено 557 угод на суму 367,81 млн дол.
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