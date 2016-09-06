Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 7 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2684.8462 (6 вересня – 2678.7052)

100 EUR – 2996.0199 (6 вересня – 2988.3635)

10 RUR – 4.1413 (6 вересня – 4.1361)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 6 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,72/26,80 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,8380/29,9160 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4110/0,4130 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8485 грн/дол., до цієї години укладено 557 угод на суму 367,81 млн дол.