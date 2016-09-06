Держфінмоніторинг заблокував 429 мільйонів за підозрою у фінансуванні тероризму

Державна служба фінансового моніторингу України за 8 місяців 2016 року направила до Служби безпеки та Генеральної прокуратури 20 матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), на загальну суму 300 млн грн.

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Як повідомляється на сайті служби, за цей період виявлено та заблоковано кошти на загальну суму 9,7 млн дол. США, 1 млн російських рублів і 173,1 млн грн. Загальна сума заблокованих коштів у гривневому еквіваленті становить 429,08 млн грн.

Також повідомляється, що в рамках ідентифікації чиновників так званих «ДНР» і «ЛНР» Держфінмоніторинг за 8 місяців актуалізував список цих чиновників і встановив рахунки нових фігурантів списку в банківських установах України.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України в рамках спільних зі Службою безпеки заходів із виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму (сепаратизму), в травні 2015 року виявила і заблокувала на рахунках 13 чиновників так званих «ЛНР» і «ДНР» кошти на загальну суму 28,540 млн грн.