США таємно виплатили Ірану $1,7 мільярда готівкою - WSJ

Білий дім передав владі Ірану додаткові $1,3 млрд готівкою протягом 19 днів після звільнення трьох американців 17 січня цього року, розповіли The Wall Street Journal джерела в Конгресі, які були проінформовані співробітниками Держдепартаменту, Мінфіну та Мін'юсту.

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У середині серпня кілька американських чиновників розповіли про передачу Вашингтоном Ірану готівкою $400 млн. З аеропорту Женеви на вантажному літаку без розпізнавальних знаків були перевезені контейнери з євро і швейцарськими франками.

Додаткові транші, за даними видання, були також передані офіційному Тегерану готівкою в євро та швейцарських франках. Радник в конгресі розповів, що грошові суми були передані 22 січня і 5 лютого таким же способом, як і $400 млн. 17 січня, передає РБК.

Американські чиновники в бесіді з WSJ раніше заявляли, що це був ретельно спланований обмін, розрахований на звільнення декількох американських ув'язнених». Однак сам Білий дім стверджував, що це не було викупом.

Згідно з офіційною позицією Вашингтона, сума в $1,7 млрд. є давнім спором між Іраном і США. Ще до Ісламської революції 1979 року іранський шах купив у США велику партію зброї. Однак після революції монарх втік, і до влади прийшли ісламісти. На тлі цього сторони не змогли виконати зобов'язання.

Офіційний представник Білого дому Джон Ернест заявляв, що влада країни не заперечує факт передачі грошей, проте не підтверджує, що це був викуп. Виплату $400 млн готівкою Вашингтон пояснює діючими на той момент санкціями щодо Ірану.