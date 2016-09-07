В окупованому Криму стало вдвічі менше російських банків – ЗМІ

Кількість російських банків, які прийшли до Криму після анексії півострова Росією, скоротилася більш ніж удвічі. Про це пише газета «Коммерсантъ» з посиланням на дані Центробанку РФ.

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Як розповіли виданню в регуляторі, максимальна кількість кредитних організацій, які зареєстрували відкриття на півострові своїх структурних підрозділів, була зафіксована в грудні 2014 року і становила тоді 31 одиницю. За даними на 1 вересня 2016 року, на території Криму працювали підрозділи лише 14 банків.

Переважна більшість банків покинули півострів у зв'язку з відкликанням ліцензії Банком Росії: їх позбулися 15 банків, випливає з даних ЦБ. Ще один банк — Крайвнвестбанк — був сановані найбільшим кримським гравцем РНКБ.

Опитані виданням експерти вважають, що факт того, що більшість банків, які прийшли до Криму, залишили його у зв'язку з відкликанням ліцензії, характеризує якість цих гравців.

«Якщо подивитися на банки, які спочатку заходили до Криму, то за рідкісним винятком це були невеликі і не дуже відомі кредитні організації, ряд з яких крім іншого у свій час користувався в банківських колах не дуже хорошою репутацією», — наводить видання заступника голови правління Ланта-банку Дмитра Шевченка.

При цьому експерти видання не очікують істотного збільшення кількості банків в окупованому Криму і навіть прогнозують подальше скорочення на півострові

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявили, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.