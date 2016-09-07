У НБУ кажуть, що контролюють ситуацію на валютному ринку, а падіння гривні прогнозоване

Поточна ситуація на валютному ринку залишається повністю контрольованою, а волатильність обмінного курсу гривні не виходить за розумні межі і узгоджується з інфляційними цілями Національного банку України.

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Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі «Громадського».

«Ситуація повністю контрольована. Та волатильність, яка є, не виходить за межі надмірної. Динаміка обмінного курсу залишається узгодженою з нашими цілями по інфляції 12% в цьому році та 8% у наступному. У нас є можливості для контролю за процесом», - підкреслив представник Нацбанку.

За його словами, обсяг продажу валюти регулятором за останні дні, якщо порівнювати його з обсягом міжнародних резервів України, незначний, але він дає змогу згладжувати надмірні короткострокові коливання на валютному ринку.

Ніколайчук також додав, що девальваційний тиск на гривню в останній місяць був зумовлений, з одного боку, сезонним збільшенням попиту на валюту, а з іншого – зниженням цін на зернові на світових ринках та нервозністю через ситуацію в Криму й на Сході.

За його словами, коливання курсу гривні в нормальних межах – 10-20% у середньостроковому періоді – це нормальне явище для режиму гнучкого обмінного курсу, тому такі коливання не повинні викликати занепокоєння.

«Зазвичай нормальними вважаються коливання на середньостроковому періоді до 10-15-20%. Багато залежить від того, які є фундаментальні умови. Коли в декілька останніх років спостерігався цикл на зниження цін на сировинні товари, то валюти таких розвинених країн як Австралія, Канада – тобто в розвинених країнах зі стійкою тенденцією до інфляційного таргетування, з усталеною монетарною політикою, з якірними інфляційними очікуваннями – навіть у цих країнах спостерігалася значна девальвація їх валют щодо долара США, протягом року – до 25-30%», - сказав він.

За словами Ніколайчука, динаміка обмінного курсу в Україні до кінця року буде залежати від того, якими будуть фундаментальні фактори, як змінюватимуться ціни на основні товари експорту, наскільки успішно проводитимуться реформи, наскільки досконалим буде проект бюджету, який зараз обговорюється.

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«Сказати на якому рівні він буде – 20, 30… НБУ традиційно не оголошує ніяких орієнтирів (щодо курсу – ред.), щоб не давати хибних сигналів», - сказав представник НБУ.

Щодо продовження співробітництва з Міжнародним валютним фондом, то чиновник зазначив, що, можливо, цей фактор не є вирішальним для визначення динаміки обмінного курсу, проте програма з МВФ дає чіткий сигнал для інвесторів, економічних агентів і є важливим психологічним фактором для населення щодо успішності реформ і стійкості фундаментальних чинників, які формують динаміку валютного курсу в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, волатильність обмінного курсу гривні в серпні помірно зросла після п'яти місяців ревальваційного тренду, і обмінний курс гривні до долара США станом на 29 серпня порівняно з початком місяця девальвував на 2,6%.

Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті НБУ, в результаті показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, в січні-серпні становив 6%.

За оцінками НБУ, девальваційний тиск на гривню посилився головним чином через загострення ситуації в Криму і на сході країни, а також сезонне зростання попиту на валютну готівку. Також, як зазначив регулятор, психологічний тиск на валютний ринок чинить відстрочення отримання Україною офіційного зовнішнього фінансування.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 грн/дол., у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного газу на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Історичний мінімум курсу був зафіксований в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.