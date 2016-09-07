Нацбанк для заспокоєння валютних гойдалок сьогодні знову продаватиме долари

Національний банк України сьогодні, 7 вересня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні.

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Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

За інформацією дилерів комерційних банків, вчора, 6 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 26,72/26,80 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанку за даними НБУ вчора на 17:00 встановився на рівні 26,8485 грн/дол., на цей час було укладено 557 угод на суму 367,81 млн дол.