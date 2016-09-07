Мінсоцполітики в 2017 році отримає з бюджету на 53 мільярди менше, ніж запросило

Міністерство соціальної політики в 2017 році отримає на 53 млрд грн менше фінансування, ніж запросило під час підготовки проекту державного бюджету на наступний рік.

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Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

«Якщо взяти різницю між коштами, які виділені Міністерством фінансів (у проекті бюджету на 2017 рік – УНІАН) Міністерству соціальної політики на виконання державних програм, і реальною потребою, то різниця становить близько 53 млрд грн», - цитує Реву прес-служба.

Також міністр зазначив, що подібний розрив між необхідним і виділеним фінансуванням існував завжди. Через це, за словами Реви, якісь програми фінансуватимуться більше, якісь менше, але для того, щоб приймати рішення про повне або часткове їх фінансування, потрібно внести зміни до законів, що регулюють ці програми. «Ні Кабінет міністрів, ні Міністерство соціальної політики самостійно цього зробити не можуть», - цитує міністра прес-служба.

«У нас в останні роки виникла нова тенденція: бюджет подається вчасно, тобто 15 вересня, він потрапляє до парламенту, потім цього ж дня зникає, інакше кажучи, відправляється на доопрацювання до кінця року. Потім, коли підтискає час, знову, як примара, з'являється у сесійній залі й починається напружена робота щодо його ухвалення. Уряд має намір внести проект бюджету зовсім не для того, щоб відкликати, а потім чекати "ялинки", - наводяться в повідомленні слова Реви. Міністр зазначив, що уряд планує корегувати проект бюджету з депутатами й не має наміру відкликати його з парламенту.

Також Рева повідомив, що в бюджеті-2016 недоотримано приблизно 100 млрд грн доходів. Йдеться про 38 млрд грн прибутку Нацбанку, які мали надійти до бюджету, але поки що не перераховані через те, що не призначено наглядову Раду НБУ. Також у бюджеті-2016 передбачено доходи від спецконфіскації в розмірі 50 млрд грн. Відповідний законопроект кілька разів вносився до парламенту, але до сьогоднішнього дня так і не ухвалений. Також заплановано 17 млрд грн доходу бюджету від приватизації, але ці кошти теж не отримано.

«Як тільки ми почали продаж Одеського припортового заводу, там пішли серйозні рухи, спрямовані на відтермінування цього процесу. Як результат приватизацію було зірвано, й не відомо, чи буде продано завод до кінця цього року», - зазначив Рева.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів запевнив, що уряд зробить усе необхідне для реєстрації у Верховній Раді проекту державного бюджету на 2017 рік до 15 вересня.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, найбільший пріоритет бюджету на наступний рік - фінансування армії та безпеки в розмірі не менше 5% ВВП.

Другий за важливістю пріоритет - розвиток доріг та інфраструктури. За розрахунками уряду, обсяг фінансування Дорожнього фонду в 2017 році становитиме не менше 14 млрд грн без урахування коштів міжнародних фінансових організацій.

Також Гройсман заявляв, що окрему увагу уряд приділить підтримці фермерських господарств, виділивши на ці цілі не менше 5,5 млрд грн.