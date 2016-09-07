Гривня зміцнилася до долара на 8 копійок

У середу, 7 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,68/26,72 грн/дол.

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Як УНІАН повідомив дилер комерційного банку, завдяки нетрадиційно ранньому оголошенню аукціону Національного банку, який поширив відповідне повідомлення ще до відкриття торгів, гривня порівняно з відкриттям торгів зміцнилася на 8 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 30,0160/30,0950 грн/євро, щодо до російського рублю – на рівні 0,4140/0,4150 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,7279 грн/дол., на цю годину укладено 63 угоди на суму 25,16 млн дол.