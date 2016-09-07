Резервний фонд Росії майже спустошений, на черзі - фонд Національного добробуту

Мінфін РФ втретє в цьому році звернувся до нафтогазових накопичень Резервного фонду, вилучивши з нього в серпні 390 млрд рублів (1 долар - 64 руб.) на закриття дефіциту федерального бюджету. Всього за дві третини цього року з "кубушки" взято вже 1,17 трлн руб. (18,5 млрд доларів) - і графік цих вилучень випереджає торішній, пише "Комерсант".

Усього, за різними оцінками, Резервний фонд в цьому році позбудеться 2,2-3 трлн руб., що впритул наблизить його до вичерпання і змусить владу перейти в 2017 році до витрат коштів другого суверенного фонду - Національного добробуту.

Читайте такожРосійські експерти розповіли про занурення економіки РФ "нижче дна"За законом про бюджет-2016, загальні витрати Резервного фонду мають становити 2,1 трлн руб. У липні глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов говорив вже про 2,2 трлн (за умови виконання планів великої приватизації та ціни нафти $40 за барель). У Центробанку вважають, що грошей на закриття бюджетної дірки знадобиться ще більше. У своїй недавній доповіді "Умови проведення грошово-кредитної політики" ЦБ заявив, що очікує дефіцит бюджету 2016 року в розмірі 3,5% — на його покриття, за базовим сценарієм ЦБ, буде витрачено 2,4 трлн руб. коштів Резервного фонду.

Очікується, що при нинішніх темпах проїдання накопичень минулих ситих років і збереженні ситуації з внутрішніми запозиченнями грошей ФНБ вистачить на два роки — на 2017-й та 2018-й.