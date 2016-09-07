Мінфін хоче збільшити фінансову підтримку важкохворих українців

Міністерство фінансів України має намір збільшити фінансування програм підтримки українців з важкими хворобами, вперше за 25 років запланувавши забезпечити їх потреби в медикаментах в повній мірі.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну з посиланням на підсумки зустрічі міністра фінансів Олександра Данилюка з міністром охорони здоров'я Уляною Супрун за участю представників громадської організації "Пацієнти України".

Як наголошується в повідомленні, в Україні живе понад мільйон онкохворих людей, а також тисячі людей, які страждають на ВІЛ/СНІД та іншими смертельними хворобами, при цьому діюча система фінансування дозволяє покрити приблизно половину потреб цих людей в медикаментах.

Мінфін планує у півтора рази збільшити фінансування програм для лікування людей, що страждають на онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІДом, гемофілією, вірусними гепатитами, розсіяний склероз, цукровий діабет, серцево-судинними, судинно-мозковими та іншими тяжкими захворюваннями. Зокрема, після 3,95 мільярда гривень, закладених у бюджеті на ці цілі в 2016 році, фінансування буде збільшено на 2,1 мільярда гривень - до 6 мільярдів гривень, включаючи фінансування трансплантацій та ендопротезів.

Одночасно Мінфін спільно з МОЗ та громадськими організаціями буде працювати над підвищенням прозорості та ефективності бюджетних витрат, щоб позитивний ефект від збільшення фінансування отримали якомога більше українців. Зокрема, завдяки зміні системи закупівлі ліків тепер ці закупівлі відбуваються через міжнародні організації, і вже вдалося закупити препарати для лікування онкологічних захворювань на 45% дешевше, ніж у минулому році.

Мінфін підкреслює, що ухвалене рішення дозволить забезпечити важкохворих українців безкоштовними ліками і врятувати тисячі життів, але для цього необхідно знайти неефективні витрати і перенаправити кошти туди, де вони дійсно потрібні і принесуть більше користі.

В якості прикладу Мінфін повідомив, що вже проводить скорочення Державної фіскальної служби і має намір ліквідувати податкову міліцію, а кількість контролюючих органів в державі скорочена в три рази.

Для пошуку оптимального рішення Мінфін закликав усіх охочих надсилати свої пропозиції, як вивільнити ресурс і підвищити ефективність витрат на закупівлю медичних препаратів важкохворим українцям, на електронну адресу presa@minfin.gov.ua.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із заявою міністра фінансів Олександра Данилюка, Мінфін має намір почати процес відомості проекту держбюджету на 2017 рік і подати документ до парламенту у встановлений законодавством термін - до 15 вересня. При цьому, як зазначив міністр, Мінфін змінить принцип формування бюджету, виходячи не з витратних побажань, як було раніше, а з прогнозних доходів і реальних можливостей.

Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції на 2017 рік 24 червня. Документ містить прогноз зростання ВВП у 2017-2019 роках на рівні 3-4%, зниження інфляції-з 8,1% у 2017 році до 5,2% в 2019 році, зниження показника безробіття з 8,6% у 2017 році до 8% в 2019 році. Прогнозний рівень держборгу в 2017 році обмежений 66,8% ВВП, в 2019-му - 61,8% ВВП. Курс гривні закладається на рівні 27,2 гривні за долар у 2017 році.