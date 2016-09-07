Попит на валюту від НБУ зменшився: регулятор сьогодні продав банкам $6,2 мільйона

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 7 вересня, продав банкам 6,2 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах становив 14,1 млн дол., а середньозважений курс аукціону – 26,6942 грн/дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують зміцнюватися, на 13:00 встановившись на рівні 26,65/26,70 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:30 встановився на рівні 26,7201 грн/дол., учасники ринку уклали 270 угод на суму 97,47 млн дол.