Фінальна версія змін у Податковий кодекс буде передана в Кабмін в кінці вересня - Мінфін

Міністерство фінансів України має намір подати на затвердження в Кабінет міністрів фінальну версію змін до Податкового кодексу до кінця вересня, повідомляється на сторінці міністерства в соцмережі Facebоok.

Як наголошується в повідомленні, в даний час міністр фінансів Олександр Данилюк представляє робочу версію змін в податковому комітеті Верховної Ради України, і презентація документа незабаром буде оприлюднено на офіційному сайті Мінфіну.

Також повідомляється, що документ розроблений робочою групою за участю голови профільного парламентського комітету Ніни Южаниной та інших членів комітету, а також представників бізнесу, громадських експертів, Мінфіну та Державної фіскальної служби.

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Як повідомляв УНІАН, проведення податкової реформи є одним з пріоритетів роботи уряду, а також є частиною зобов'язань нашої країни перед ключовими кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Мінфін в рамках підготовки реформи представив на обговорення громадськості свої пропозиції щодо змін Податкового кодексу, які включають зміна податкових ставок, а також передачу функцій управління базами даних безпосередньо в Мінфін і скорочення функцій Державної фіскальної служби як органу, який курирує роботу податкової та митної служби - переважно до сервісної складової.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав провести в Україні глибоку податкову реформу і потім накласти мораторій на будь-які зміни в податковій системі та податковому законодавстві терміном на 3-5 років.