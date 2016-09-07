Держборг України на кінець року досягне $68 мільярдів або 80% ВВП - експерт

Державний і гарантований державою борг України, який наприкінці липня склав 67 мільярдів доларів або 77% ВВП, на кінець 2016 року зросте до 68 мільярдів доларів або 80% ВВП, після чого знизиться в 2017 році до 75% ВВП.

Такими прогнозами поділилася головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

"Ми очікуємо невеликого прискорення зростання держборгу в другому півріччі за рахунок отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду і США. Ми також очікуємо, що уряд збільшить внутрішні гривневі запозичення для фінансування дефіциту бюджету, але невелика девальвація гривні – до 27 гривні/долар до кінця року - повністю нівелює зростання боргу в національній валюті", - йдеться в коментарі експерта, переданому УНІАН.

За її оцінками, держборг в липні знизився на 0,2% порівняно з червнем в результаті погашення урядом декількох випусків гривневих облігацій внутрішньої держпозики, велика частина з яких знаходилися в портфелі Національного банку України, тоді як зростаючий касовий дефіцит бюджету був переважно профінансований за рахунок залишків коштів, накопичених у попередні місяці.

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України наприкінці липня 2016 року склала 66,995 мільярда доларів, що на 0,2%, або на 125,8 мільйона доларів, що менше показника на початок місяця.

У гривневому еквіваленті загальна сума державного та гарантованого державою боргу на кінець липня склала 1,661 трильйона гривень, що на 0,4%, або на 6,892 мільярда гривень, що менше показника на початок місяця.

З початку року, в січні-липні, сума державного і гарантованого державою боргу в доларах зросла на 2,3%, або на 1,490 мільярда доларів, у гривневому еквіваленті – на 5,7%, або на 89,181 мільярда гривень.