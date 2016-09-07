Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,72 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 8 вересня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2672,4306 (7 вересня – 2684,8462)

100 EUR – 3003,0103 (7 вересня – 2996,0199)

10 RUR – 4,1510 (7 вересня – 4,1413)

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,70 гривні/долар.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта зміцнилася відносно долара США на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,9810/30,0380 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4150 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,7243 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 547 угод на суму 314,36 мільйона доларів.