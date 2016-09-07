Порошенко відзначив збільшення швейцарських інвестицій в Україну

Президент Петро Порошенко відзначає зростання обсягу швейцарських інвестицій в Україну на 8,3% в першому півріччі 2016 року.

Про це він заявив під час зустрічі з головою Національної Ради Швейцарії Кристой Марквальдер, яка знаходиться в Україні, повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко висловив сподівання, що проведення наприкінці вересня в Києві чергового засідання українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва сприятиме подальшому нарощуванню темпів торгівлі та інвестицій між двома країнами.

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Президент зазначив, що це перший візит голови нижньої палати швейцарського парламенту. Він висловив подяку швейцарській стороні за принципову позицію щодо невизнання окупації Криму Російською Федерацією та вжиті кроки щодо недопущення використання території Швейцарії для обходу Росією санкцій, введених з боку ЄС.

Марквальдер в свою чергу наголосила виняткову важливість поваги до принципів територіальної цілісності, суверенітету та непорушності кордонів і підтримала рішучу позицію України щодо відновлення контролю над українсько-російської державної кордоном.