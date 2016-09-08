Російський банк ВТБ не зміг продати українську "дочку" - ЗМІ

Про це розповіли виданню "Коммерсантъ" кілька джерел, близьких до групи.

"З тих пір як в травні голова ВТБ Андрій Костін заявив про плани з продажу українського ВТБ, група міцно взялася за справу. Інтерес до активу виявили два претенденти - група СКМ і Таскомбанк", - зазначив один із співрозмовників газети.

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Ще одне джерело видання підтвердило факт переговорів. Воно також зазначило, що вони не увінчалася успіхом. "Оцінки потенційних покупців і продавця настільки розходилися, що домовитися так і не вдалося", - уточнило джерело.

Джерела газети також розповіли, що неможливість продати український ВТБ цілком змусила групу шукати інші шляхи виходу з України. "Зараз ВТБ шукає покупців на кредитний портфель своєї української дочірньої структури, щоб не йти з ринку з порожніми руками", - розповів один з них.

У прес-службі ВТБ не стали коментувати питання про плани з продажу кредитів українського банку, зазначивши лише, що банк "розглядає різні сценарії розвитку бізнесу" в країні.

Як повідомляв УНІАН, в середині травня ВТБ банк повідомив про те, що група не бачить перспектив розвитку свого бізнесу в Україні через великі втрати, які несе дочірня організація, і готовий його продати. Проте, в середині червня в ВТБ заявили про призупинення планів з продажу українських активів.

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Нагадаємо, українська "дочка" ПАТ "ВТБ банк" - працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. З 2006 року більше 99,9% акцій банку належать російському "Внешторгбанку".

Як повідомляв УНІАН, "ВТБ Банк" за підсумками першого кварталу 2016 року отримав 4,594 млрд грн збитку, що у 1,9 рази менше збитку за аналогічний період минулого року.

Раніше банк повідомляв, що за підсумками 2015 року отримав 4,552 млрд грн збитку, що у 3,7 рази менше збитку за попередній рік.