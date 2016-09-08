МВФ підтвердив, що розгляне питання співпраці з Україною 14 вересня

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд поновив розклад засідань Ради директорів фонду і вніс питання співпраці з Україною.

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Як повідомляється на сайті фонду, засідання по Україні відбудеться 14 вересня.

«Заплановано другий перегляд програми EFF, а також оцінка програми Stand-By, датована 2014 роком», - йдеться в повідомленні Фонду.

Як очікується, обговорення виконання Україною програм співробітництва дозволить Раді директорів ухвалити рішення про виділення нашій країні чергового - третього за рахунком за програмою ЕFF - кредитного траншу. Обсяг виділених коштів є предметом обговорення.

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За всю історію відносин із МВФ Україна мала кілька програм співробітництва з Фондом, проте більшість з них зупинялися на етапі одержання другого кредитного траншу.

Поточна програма була ухвалена в березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У 2015 році Україна отримала два транші загальним обсягом 6,7 млрд дол. і очікувала отримати третій у розмірі 1,7 млрд дол., проте в силу політичних подій осені 2015 року та зими 2016 року, що призвели до зміни уряду, доля третього кредитного траншу і виконання всієї програми співробітництва в цілому опинилися під загрозою зриву.

Відносини з Фондом активізувалися в травні-червні цього року. У Києві розраховували, що рішення щодо третього кредитного траншу для України Рада директорів Фонду ухвалить вже у липні, проте цього не сталося.

Українське питання залишалося невирішеним аж до кінця серпня через традиційні канікули у Фонді. На початку вересня голова Департаменту зовнішніх зв'язків Джеррі Райс повідомив, що Україна залишається на порядку денному роботи МВФ і рішення щодо програми співпраці буде ухвалене у другій половині вересня.

Ввечері 7 вересня президент України Петро Порошенко повідомив, що мав розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, після якої Рада директорів МВФ визначила дату засідання щодо України.