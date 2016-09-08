Нацбанк сьогодні знову продаватиме долари

Національний банк України сьогодні, 8 вересня, проведе валютний аукціон із продажу іноземної валюти за гривні.

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Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,70 грн/дол.

Дані про середньозважений курс гривні на міжбанку на сайті НБУ на цей час поки що відсутні.